اردوغان أحال طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي" وذكر أن السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الحلف

قبل قمة الحلف التي تنطلق الثلاثاء في فيلنيوس، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ("ناتو")، ينس ستولتنبرغ، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان،"وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى التحالف العسكري إلى البرلمان التركي"

وأشار ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إلى أنه"يسرني أن أعلن.. أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".

في ما قال وزير خارجية السويد، إن "عملية التصديق على انضمامنا للناتو ستبدأ الآن بعد الاتفاق مع تركيا"

وأكد ينس ستولتنبرغ على أن اردوغان، أحال طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي" وذكر أن السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الحلف.

يذكر أن انضمام السويد إلى الناتو تعطل بسبب اعتراضات من تركيا منذ العام الماضي.وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد محادثات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي في فيلنيوس، ووعد ستولتنبرغ أردوغان بأن يقوم الناتو بدوره بإنشاء آلية خاصة ومنصب ممثل خاص لمكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قال إن "بلاده ستدعم طلب السويد للانضمام إلى الناتو إذا بدأ الاتحاد الأوروبي بمفاوضات العضوية مع تركيا"، وقال في حديث لصحيفة "صباح" التركية، قبل مغادرته لحضور قمة الناتو في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، "أولاً، دعونا نفتح طريق تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ثم دعونا نمهد الطريق للسويد، تماماً كما مهدنا الطريق لفنلندا".

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