هل هي سفارة إسرائيل؟ السلطات الأذربيجانية تحبط هجوما ضد سفارة أجنبية

اعتقلت أجهزة الأمن في أذربيجان خلال الأيام الأخيرة مواطنا افغانيا للاشتباه بتخطيطه عملية ضد سفارة أجنبية- والتي على ما يبدو سفارة إسرائيل. هذه التقديرات تأتي على ضوء تلميحات نشرتها وسائل الإعلام في البلاد، ومن بينها يتضح أنه راقب الموقع الذي تقع فيه السفارة.

وبحسب البيان الذي نشره جهاز أمن الدولة الأذربيجاني بحسب "واينت"، فإن فبزان موسى خان (23 عاما)، خطط مع آخرين تنفيذ هجوم على أراضي ـأذربيجان مع استخدام عبوات ناسفة وحرائق- بهدف التسبب بوفاة أشخاص، والتسبب بأضرار كبيرة للممتلكات وكل ذلك بهدف تقويض استقرار البلاد، وخلق حالة من الذعر بين السكان والتأثير على قرارات السلطات في البلاد والمنظمات الدولية.

كما أفاد البيان أنه خلال تخطيط الهجوم راقب المنطقة التي تقع بها ممثلية ديبلوماسية واتصل مع أشخاص آخرين قادرين على المشاركة بتنفيذ هذا الهجوم ساعدوه على شراء أسلحة ومواد متفجرة. موسى خان، بحسب البيان اعتقل في موقع العملية "في هذه الأيام تجري خطوات تحقيق معقدة، عملياتية وقضائية لرصد دائرة الأشخاص الذين خططوا هذه الأنشطة العدائية".

البيان لم يشر بصورة واضحة للسفارة المستهدفة في الهجوم، لكن وسائل الإعلام في البلاد ألمحت أن الحديث يدور عن السفارة الإسرائيلية. ووفقا للصور التي نشرها جهاز أمن الدولة موسى خان راقب موقع فندق هيات ريجنسي، حيث تتواجد فيه من بين الأمور الأخرى، السفارة الإسرائيلية في باكو، جهاز أمن الدولة نشر أيضا صور مراقبة موسى خان. ويشار الى انه خلال الأشهر الأخيرة سجل احباط عدد من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في ويهودية في أذربيجان.