وأفاد موظفو السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، أن الاتصال مع 200 إسرائيلي قد انقطع، ويشير التقييم، الذي يستند إلى العمل المشترك مع مدير الكوارث الطبيعية في الهند

أجرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تقييما للوضع بتوجيه من المدير العام رونان ليفي، بعد العاصفة والظروف الجوية الصعبة التي ضربت شمال الهند في الأيام الأخيرة .

وأفاد موظفو السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، أن الاتصال مع 200 إسرائيلي قد انقطع، ويشير التقييم، الذي يستند إلى العمل المشترك مع مدير الكوارث الطبيعية في الهند، إلى أنهم غير قادرين على مواكبة وضعهم بسبب تعطل معظم أنظمة الاتصالات في المنطقة".

خلال المناقشة، التي حضرها العديد من المسؤولين الإسرائيليين والهندوس، تم التأكيد على أن "الهدف الرئيسي هو ضمان أن جميع الإسرائيليين في المنطقة سالمين".

وفقًا للقناة الإسرائيلية (12)، "تعذر الوصول إلى 120 مواطنًا إسرائيليًا على الأقل بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند"، في ما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 44 قتيلًا.

وهطلت أمطار غزيرة في شمال البلاد في الأيام الأخيرة، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية. ونتيجة لذلك، تضررت البنية التحتية الكهربائية والخلوية وأغلقت العديد من الطرق في شمال البلاد.