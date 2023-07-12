الرئيس الأوكراني سيلتقي بقادة الناتو بعد رفض الجدول الزمني لعضوية أوكرانيا

وسينضم زيلينسكي إلى زعماء العالم الآخرين في الجلسة الافتتاحية لمجلس الناتو وأوكرانيا ، الذي تم إنشاؤه لرفع مستوى العلاقات

سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقادة الناتو اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من قمتهم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بعد يوم من رفضهم دعوته لتحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا.

وسينضم زيلينسكي إلى زعماء العالم الآخرين في الجلسة الافتتاحية لمجلس الناتو وأوكرانيا ، الذي تم إنشاؤه لرفع مستوى العلاقات بين كييف وتحالف الدفاع الذي تقوده الولايات المتحدة.

كما سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث من المتوقع مناقشة إمدادات الأسلحة والذخيرة للهجوم المضاد المستمر لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وأكد قادة الناتو أمس الثلاثاء أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الحلف بينما تستمر الحرب مع روسيا، مضيفين أن كييف ستتلقى دعوة "عندما يتفق الحلفاء ويتم الوفاء بالشروط". فيما أعرب زيلينسكي عن خيبة أمله إزاء تردد الناتو "السخيف " .

لكن في وقت لاحق من ذلك اليوم ، شكر الرئيس شركاءه الغربيين على دعمهم.

وكتب على تويتر: "دفاعنا هو أولوية قصوى ، وأنا ممتن لشركائنا على استعدادهم لاتخاذ خطوات جديدة"، وتابع "المزيد من الأسلحة لمحاربينا ، والمزيد من الحماية للحياة لأوكرانيا بأكملها! سنجلب أدوات دفاعية مهمة جديدة إلى أوكرانيا."