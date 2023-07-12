وكان قد اختطف مواطن إسرائيلي خلال قضاءه رحلة في اثيوبيا قبل ايام.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الإسرائيلي المختطف في إثيوبيا قبل عدة أيام، وأجريت اتصالات مع الخاطفين لتحريره. حيث طلب الخاطفون في الأول فدية أولية بعدة ملايين من الشواقل، والذين قلصوا مطالبهم في نهاية المطاف. وهم يطالبون الآن بمئات الآلاف من الشواقل مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين.

وقالت وزارة شؤون الإسرائيليين في محنة بالخارج إنها "على اتصال بأفراد عائلته في إسرائيل وتعمل مع الإنتربول. القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتصال دائم مع سلطات الدولة للعمل على إطلاق سراحه".

وكان الإسرائيلي المخطوف، 70 عاما ، قد سافر إلى إثيوبيا لتلقي العلاج. واختطف في مدينة جوندر على بعد 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.

وافيد انه أجريت اتصالات مع الخاطفين لتحرير الإسرائيلي. في البداية طلب الخاطفون فدية أولية بعدة ملايين من الشواقل، والذين قلصوا مطالبهم في نهاية المطاف. وهم يطالبون الآن بمبلغ 33 ألف الشواقل مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن المواطن الإسرائيلي بعث رسالة صوتية لأبناء عائلته قال فيها :"ساعدوني أنا في وسط الغابة، إنها تمطر بغزارة، ساعدوني، كان يجب أن أعود الأحد، على ما يبدو سأبقى هنا، ساعدوا أولادي، هذه المصيبة لا يجب تقديمها فرصة للأعداء، ساعدوني".