الناتو يشعر بالقلق إزاء "الأنشطة الخبيثة" لإيران على أراضيه

قال الحلف الذي يضم 31 عضوا "ندعو إيران إلى إنهاء دعمها العسكري لروسيا، ولا سيما نقل الطائرات بدون طيار التي تستخدم لمهاجمة البنية التحتية الاستراتيجية لأوكرانيا

قال أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أمس الثلاثاء، إنهم قلقون بشأن "الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إيران" على أراضي التحالف، ودعوا طهران إلى وقف إمداد روسيا بطائرات مسيرة.

وقال الحلف الذي يضم 31 عضوا "ندعو إيران إلى إنهاء دعمها العسكري لروسيا، ولا سيما نقل الطائرات بدون طيار التي تستخدم لمهاجمة البنية التحتية الاستراتيجية لأوكرانيا، مما تسبب في خسائر مدنية واسعة النطاق". وأضافوا "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة إيران الخبيثة داخل أراضي الحلفاء".

ويتم استخدام طائرات شاهد غير المكلفة التي قدمتها طهران للجيش الروسي بشكل شبه يومي ضد أهداف أوكرانية. كما يجري نقل التكنولوجيا بين البلدين على قدم وساق، لدرجة أن روسيا قد تكون قادرة على تصنيع طائراتها بدون طيار العام المقبل على أراضيها ، وفقًا لواشنطن.

وقالت أوكرانيا اليوم الأربعاء إنها أسقطت 11 طائرة مسيرة روسية فوق العاصمة كييف في الليلة الثانية على التوالي من الهجمات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي إن "15 طائرة بدون طيار متفجرة شاركت في الضربات. 11 منها دمرت".