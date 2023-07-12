غالانت ينطلق لزيارة أذربيجان: "سأعرض مدى خطورة الأسلحة النووية في يد إيران"

"سأعرض على الأذربيجانيين بشكل دقيق الخطر العالمي للسلاح النووي العسكري في أيدي إيران"

سيقلع وزيرالأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم الأربعاء، لزيارة "أمنية - سياسية" إلى أذربيجان.وأشار غالانت إلى أن "الزيارة تأتي على خلفية فترة مليئة بالتحديات الأمنية". وقال انه سيعرض على الأذربيجانيين بشكل دقيق الخطر العالمي للسلاح النووي العسكري في أيدي إيران".

يأتي ذلك بعد يوم من كشف السلطات في أذربيجان، بأنها أحبطت محاولة شن هجوم على السفارة الإسرائيلية في البلاد.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد كشفت سلطات الأمن في أذربيجان في بيان لها، عن اعتقالها مؤخراً أحد الأجانب من أفغانستان بعد الاشتباه به في الاعداد لـ "اعتداء على سفارة أجنبية"، هي السفارة الإسرائيلية.

ووفق البيان فإن المشتبه فيه لوحظ وهو يراقب مبنى السفارة على مدار عدة أيام مما حدا بعناصر الأمن الى اعتقاله للاستجواب.

وأفادت سائل إعلام إسرائيلية، بأن جهاز الأمن في أذربيجان يعمل بتعاون وثيق مع جهاز (موساد) الإسرائيلي، وعلى ما يبدو ان إحباط هذه المؤامرة تم بفضل هذا التعاون.