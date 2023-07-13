الرئيس الأوكراني: "وجهت دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة كييف لكنه لم يأت بعد"

وقال الرئيس الأوكراني: "تمت دعوة السيد نتنياهو إلى كييف، كما ام دعوة رئيسي الوزراء اللذين سبقوه أيضًا إلى أوكرانيا، يتغير رؤساء الوزراء، والنتيجة واحدة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة أوكرانيا، لكن الأخير لم يقبل الدعوة بعد. وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية العامة، أشار زيلينسكي إلى أن "بلاده طلبت أيضًا من إسرائيل تقديم مساعدات عسكرية، لكن هذا الطلب لم يتم تلبيته".

وقال الرئيس الأوكراني: "تمت دعوة السيد نتنياهو إلى كييف، كما ام دعوة رئيسي الوزراء اللذين سبقوه أيضًا إلى أوكرانيا. في غضون ذلك، يتغير رؤساء الوزراء، والنتيجة واحدة". وأشار إلى أن "بلاده تقدمت منذ عدة أشهر بطلبات لإسرائيل لاستلام القبة الحديدية وأنظمة دفاع جوي أخرى "لكن النتيجة مثل رؤساء الوزراء. مرت شهور دون نتيجة".

لكنه أكد أن أوكرانيا "لا تزال مهتمة للغاية بالحفاظ على العلاقات الهامة والتاريخية والوثيقة التي تربطنا بإسرائيل".

سلمت إسرائيل عدة أطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الدفاعية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب ، لكنها امتنعت عن بيع أسلحة متطورة إلى كييف ، خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى توترات مع روسيا وتضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في سوريا .

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين قد قال خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن، إن الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يأتي لزيارة كييف، مشيرا إلى أن نتنياهو يدرس الطلب بجدية، جاء هذا بحسب تقرير لموقع "والا" نقلا عن مصدرين شاركا بالجلسة.