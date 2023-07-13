الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يبحث مع الرئيس الإماراتي جهود تمديد "مبادرة الحبوب"

وأفادت الوكالة أن الجانبان أكدا خلال اتصال هاتفي، "على أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، واستعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها".

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، أمس الأربعاء، جهود تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود"، مشددا على أهميتها.

وأفادت الوكالة أن الجانبان أكدا خلال اتصال هاتفي، "على أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، واستعرضا الجهود الجارية من أجل تمديدها".

كما اتفقا على "استمرار التواصل والتعاون بهذا الشأن، إضافة إلى تعزيز الاهتمام بالقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ومن جهته، أعرب أمين عام الأمم المتحدة خلال الاتصال عن "تقديره لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تحقيق التقدم في القضايا الرئيسية ذات الأولوية الإقليمية والعالمية".