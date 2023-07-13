بايدن: "بوتين خسر الحرب وأوكرانيا ستنضم إلى حلف الناتو"

وقال: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظلّ معاناة بلاده من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال إن "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وتوقع الرئيس الأميركي أن "يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب". وقال: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وذكر بايدن أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا أن الرئيس الروسي بوتين "سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب".

وأوضح أن "روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات". وأضاف بايدن: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب"، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ووصف الرئيس الأميركي القمة بين بلاده ودول الشمال بأنها "مثمرة للغاية"، وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو بما في ذلك فنلندا. وشدد بايدن على أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة".