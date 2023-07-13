غالانت: إيران حاولت تنفيذ أكثر من 50 عملية ضد إسرائيليين ويهود خلال السنوات المنصرمة

"تم احباط أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي في العام الماضي في اللحظة الأخيرة. وذلك بفضل نظامنا الأمني​​، وبفضل التعاون الوثيق مع العديد من الدول"

عقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مؤتمرا صحفيا اليوم (الخميس) في باكو، عاصمة أذربيجان، وتطرق لمحاولات إيران لترسيخ نفسها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب غالانت: "تم احباط أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي في العام الماضي في اللحظة الأخيرة. وذلك بفضل نظامنا الأمني​​، وبفضل التعاون الوثيق مع العديد من الدول، وبفضل فهمنا أن إيران تشكل تهديدا عالميا -لقد احبطنا في هذه المحاولات وأنقذنا أرواح البشر ".

وأضاف وزير الأمن "اكتشفنا في جنين زيادة في جودة ونطاق الأسلحة،وهذا نتيجة تمويل إيران ونشرها لمعرفة أساليب القتال من أجل التدخل في قدرة إسرائيل على السيطرة على المنطقة. الآن، لدى السلطة الفلسطينية فرصة للقيام بما هو متوقع منها، ولكن أينما كان علينا التحرك فلن نتردد".

في الزيارة الدبلوماسية هذه، الموضوع الرئيسي هو إيران، ولكن في الوقت نفسه، يستخدم الوفد الإسرائيلي هذا الموضوع أيضًا لتعزيز التعاون بين الدول في مواضيع أخرى. حقيقة أن أذربيجان تحتفظ بعلاقة وثيقة مع تركيا تسمح للأذريين بالوساطة بينها وبين إسرائيل.

وكان غالانت قد وصل إلى أذربيجان التي تربطها الحدود مع إيران، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر يومين؛ وقال في الإحاطة الصحافية إن الزيارة إلى باكو "تعتبر خطوة هامة في مناقشة مختلف العوامل التي تعزز العلاقات بين البلدين".

وأوضح أنه عقد "ثلاثة اجتماعات مهمة، كان أولها لقاء مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ووزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، ووزير حماية الحدود"؛ وقال: "ناقشنا أوجه التعاون الهامة في مجالات الأمن والاستخبارات والصناعة. الزيارة ستعزز العلاقات الإستراتيجية وتعمق التعاون بعدة طرق".