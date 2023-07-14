تقرير: تغريدة زيلينسكي التي أزعجت البيت الأبيض

أجرى السفراء والدبلوماسيون محادثات غير رسمية حول كيفية استجابة الحلف لأوكرانيا وأثار المسؤولون إمكانية إعادة النظر في الاقتراح المرسل إلى أوكرانيا في عام 2008

عاد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر قمة الناتو في ليتوانيا هذا الأسبوع، إلى كييف بخيبة أمل على ضوء "الموقف البارد" لقادة بلاد الحلف، بعد أن لم تحصل أوكرانيا بعد على إذن رسمي للانضمام إلى التحالف العسكري.

وفي تغريدة كتبها على تويتر، أشار إلى حقيقة أن أوكرانيا ليست عضوًا بعد في الحلف، مما أثار غضبًا في البيت الأبيض، لدرجة أن مسؤولي البيت الأبيض فكّروا في "تقليص" دعوة كييف التي وجهت لها عام 2008 للانضمام إلى الناتو: بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"

وبحسب التقرير، أجرى السفراء والدبلوماسيون محادثات غير رسمية حول كيفية استجابة الحلف لأوكرانيا وأثار المسؤولون إمكانية إعادة النظر في الاقتراح المرسل إلى أوكرانيا في عام 2008 للانضمام إلى التحالف، وحذف القسم الذي عارضه زيلينسكي بشدة. "سيكون التحالف في وضع يسمح له بإرسال دعوة إلى أوكرانيا إذا وافق الحلفاء وتم استيفاء جميع الشروط " وعلى الرغم من أن واشنطن زودت كييف بمساعدات عسكرية تقدر بمليارات الدولارات، فضل الرئيس بايدن نهجًا أكثر حذرًا، خوفًا من أن تؤدي خطوة عدوانية بشكل مفرط إلى خطر اندلاع أزمة بين الطرفين.

وفي قمة الناتو التي عقدت في بوخارست في عام 2008 ، عُرض على أوكرانيا وجورجيا الانضمام إلى التحالف العسكري، بشرط أن يستجيبوا أولاً لسلسلة من المطالب. ويشكو الأوكرانيون الآن من أنه بعد 15 عامًا، ما زالوا عليهم تلبية نفس المطالب.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا عن التفاصيل، إلى أنهم يفكرون الآن في إدخال تعديلات على البيان، وقالوا إن إدارة بايدن "حساسة". لمخاوف زيلينسكي. ومع ذلك، اعتقد مسؤولون آخرون أن الولايات المتحدة تخطط لتغيير الوثيقة، بل إنها تفكر في إزالة كلمة "دعوة" وإعادة صياغة البيان.