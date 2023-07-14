الأمم المتحدة: 289 طفلا مهاجرا قضوا خلال عبورهم البحر المتوسط منتصف العام الجاري

سُجّل عبور 3300 طفل غير مصحوبين بأولياء أمورهم أو منفصلين عنهم، أو ما يوازي 71% من مجموع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق المتوسط.

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان، اليوم الجمعة، أن حوالي 300 طفل لقوا مصرعهم في النصف الأول من العام الجاري خلال محاولة عبورهم البحر المتوسط باتجاه أوروبا، مشيرة إلى أنه "في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، سُجّل عبور 3300 طفل غير مصحوبين بأولياء أمورهم أو منفصلين عنهم، أو ما يوازي 71% من مجموع الأطفال الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق المتوسط"

ويوازي هذا الرقم ضعف الرقم المسجّل في النصف الأول من العام المنصرم، ودعت المنظمة إلى "توسيع المسارات الآمنة والقانونية والميسّرة للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا"

ورجّحت مديرة قسم الهجرة والنزوح في اليونيسف فيرينا كناوس، أن تكون الأعداد الفعلية للوفيات أعلى إذ إن العديد من حطام السفن في وسط البحر الأبيض المتوسط لا يُعثر فيه على ناجين أو لا يُسجّلون.وقالت إن "عدد الأطفال الذين توفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا تضاعف في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي" وأضافت "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نقدر أن يكون 11600 طفل قد عبروا".

وقالت كناوس "يجب أن يعلم هؤلاء الأطفال أنهم ليسوا وحيدين. على قادة العالم التحرك بشكل عاجل لإظهار القيمة التي لا يمكن إنكارها لحياة الأطفال، وتجاوز توجيه التعازي إلى السعي الحازم لإيجاد حلول فعالة"