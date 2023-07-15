السجن المؤبد لأميركي جنّد "آلاف" المقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية

قالت الوزارة إن "ميرساد كانديك (40 عاما) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة الجهادية بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا"

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنه حُكم على أميركي مولود في كوسوفو ساعد في تجنيد "آلاف" المقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن المؤبد الجمعة لمساعدته الجماعة المتطرفة.

وقالت الوزارة إن "ميرساد كانديك (40 عاما) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة الجهادية بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا"، وأضافت الوزارة أنه "تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا".

وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب.

كما كان "أميرا" في إعلام الجماعة المتطرفة التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.

وقالت وزارة العدل إنه بصفته مجنِّدا "أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".

أحد المتطوعين الذين جندهم هو رسلان أساينوف من نيويورك، وقد صار قناصا في تنظيم الدولة الإسلامية ودين في شباط/فبراير بتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية مصنَّفة.