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الرئيس الكوري الجنوبي يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

i24NEWS

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يوون سوك يول ، المرشح الرئاسي لكوريا الجنوبية ، من حزب السلطة الشعبية ، حزب المعارضة الرئيسي ، يش في سيول في 8 مارس 2022 ، قبل الانتخابات الرئاسية في 9 مارس.
Jung Yeon-je / AFP JUNG YEON-JE/AFP via Getty Imagesيوون سوك يول ، المرشح الرئاسي لكوريا الجنوبية ، من حزب السلطة الشعبية ، حزب المعارضة الرئيسي ، يش في سيول في 8 مارس 2022 ، قبل الانتخابات الرئاسية في 9 مارس.

وقال مكتب الرئاسة "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية"

يقوم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيارة غير معلنة لأوكرانيا السبت، على ما قال مكتبه، حيث توجّه إلى بلدة بوتشا قبل لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية".

وأشار مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، إلى أن يون سوك يول سيلتقي زيلينسكي في وقت لاحق السبت.

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