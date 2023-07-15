شرطة السويد ترخّص لحرق نسخ من التوراة والإنجيل والاتحاد الإسلامي السويدي يدين

تابع أكان: "أدين العمل الاستفزازي (حرق التوراة والإنجيل) الذي سينفذ غدًا"، وتطرق إلى حرق نسخة من القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى بستوكهولم.

بعد أن وافقت الشرطة السويدية أمس الجمعة، على طلب شخص بحرق التوراة والإنجيل، قام الاتحاد الإسلامي السويدي بإدانت السماح لهذا الفعل.

وكانت الشرطة السويدية قد وافقت على طلب شخص بحرق التوراة والإنجيل، غدا السبت أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد نحو أسبوعين على السماح لآخر بإحراق القرآن الكريم أمام مسجد بالمدينة.

وقال رئيس الاتحاد الإسلامي السويدي طاهر أكان، إنه "لا ينبغي السماح بحرق الكتب المقدسة"، وأكد أنه لا ينبغي التسامح مع هذه الأعمال الاستفزازية في السويد"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع أكان: "أدين العمل الاستفزازي (حرق التوراة والإنجيل) الذي سينفذ غدًا"، وتطرق إلى حرق نسخة من القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى بستوكهولم، وأضاف بالقول: "يحزننا أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تنفذ في بلد ديمقراطي مثل السويد".

وكانت وسائل إعلام أوروبية بينها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد تحدثت الجمعة عن تلقي الشرطة السويدية عدة طلبات لحرق الكتب المقدسة في أماكن متفرقة من البلاد.