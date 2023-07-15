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السويدي أحمد علوش يتراجع عن حرق نسخة من التوراة في ستوكهولم

i24NEWS

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الشاب أحمد علوش يؤكد انه لم يرغب في إحراق نسخة من التوراة إلا لابداء احتجاجه على حادث حرق نسخة من القرآن الكريم الشهر الماضي
Magnus LEJHALL / TT NEWS AGENCY / AFPالشاب أحمد علوش يؤكد انه لم يرغب في إحراق نسخة من التوراة إلا لابداء احتجاجه على حادث حرق نسخة من القرآن الكريم الشهر الماضي

نقلت السويد رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنهم يعملون على تغيير القانون المحلي بعد حرق كتب مقدسة

تراجع الشاب السويدي من أصل سوري أحمد علوش عن نيته حرق نسخة للتوراة قبالة السفارة الاسرائيلية في ستوكهولم اليوم السبت. بحسب ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية باللغة العبريّة "كان".

Magnus LEJHALL / TT News Agency / AFP
Magnus LEJHALL / TT News Agency / AFPالسويدي أحمد علوش يتراجع عن حرق نسخة من التوراة في ستوكهولم

 

وقال الشاب إنه لم يرغب الا في ابداء احتجاجه على حادث حرق نسخة من القرآن الكريم أواخر الشهر الماضي. وأضاف أن السلطات سمحت له بتنظيم تجمع جماهيري وليس بحرق كتب مقدسة.

ونقلت السويد رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنهم يعملون على تغيير القانون المحلي بعد حرق كتب مقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكناً في المستقبل. ومع ذلك، فإن تعديل القانون إذا تم ذلك، سوف يستغرق وقتًا.

ونشرت النخبة السياسية في إسرائيل، أمس، رسائل تندد بشدة هذه الخطوة. وقال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ: "تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس دليلاً على حرية التعبير. إنه تحريض صارخ وعمل كراهية يضر بمشاعر ومعتقدات الناس في جميع أنحاء العالم". وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "دولة إسرائيل تأخذ على محمل الجد هذا القرار المخزي الذي يضر بأقداس الشعب اليهودي. ويجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".

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