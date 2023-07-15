نقلت السويد رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنهم يعملون على تغيير القانون المحلي بعد حرق كتب مقدسة

تراجع الشاب السويدي من أصل سوري أحمد علوش عن نيته حرق نسخة للتوراة قبالة السفارة الاسرائيلية في ستوكهولم اليوم السبت. بحسب ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية باللغة العبريّة "كان".

Magnus LEJHALL / TT News Agency / AFP السويدي أحمد علوش يتراجع عن حرق نسخة من التوراة في ستوكهولم

وقال الشاب إنه لم يرغب الا في ابداء احتجاجه على حادث حرق نسخة من القرآن الكريم أواخر الشهر الماضي. وأضاف أن السلطات سمحت له بتنظيم تجمع جماهيري وليس بحرق كتب مقدسة.

ونقلت السويد رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنهم يعملون على تغيير القانون المحلي بعد حرق كتب مقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكناً في المستقبل. ومع ذلك، فإن تعديل القانون إذا تم ذلك، سوف يستغرق وقتًا.

ونشرت النخبة السياسية في إسرائيل، أمس، رسائل تندد بشدة هذه الخطوة. وقال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ: "تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس دليلاً على حرية التعبير. إنه تحريض صارخ وعمل كراهية يضر بمشاعر ومعتقدات الناس في جميع أنحاء العالم". وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "دولة إسرائيل تأخذ على محمل الجد هذا القرار المخزي الذي يضر بأقداس الشعب اليهودي. ويجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".