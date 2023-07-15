مسؤول أمني أمريكي: روسيا تحاول دفع أمريكا إلى الانسحاب من سوريا لتسهيل شحنات الأسلحة إلى حزب الله

"وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل رحلاتها الجوية في الجزء الغربي من سوريا وستقوم بمهام ضد داعش"

قال مسؤول كبير في البنتاغون إن روسيا تكثف تعاونها مع طهران ودمشق لجعل الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا وتسهيل شحنات الأسلحة إلى حزب الله، كما ستزيد الولايات المتحدة من وجود طائراتها المقاتلة في مضيق هرمز لحماية ناقلات النفط.

وفي إيجاز للصحفيين العسكريين في واشنطن، قال مسؤول أمريكي كبير إن "الولايات المتحدة تدرس حتى "خيارات عسكرية" للتعامل مع العدوانية الروسية المتزايدة في سوريا، والتي كانت نهاية الأسبوع الماضي، ولم يحدد المسؤول الكبير الخيارات المطروحة، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل رحلاتها الجوية في الجزء الغربي من سوريا وستقوم بمهام ضد داعش.

كما قال إن موسكو "مدينة" لطهران بالمساعدة التي قدمتها لغزو أوكرانيا، بينما تريد الجمهورية الإسلامية إخراج الولايات المتحدة من الأجواء السورية حتى تتمكن من نقل الجيش بسهولة أكبر إلى حزب الله وتهديد إسرائيل.

في الولايات المتحدة، يتم الاعتراف بالمزيد والمزيد من التعاون، بما في ذلك في مجال الاستخبارات، بين الروس والرتب الوسطى في فيلق القدس في سوريا - وهذا من أجل تحقيق انسحاب الأمريكيين من سوريا.

هناك حوالي 900 مقاتل أمريكي يتمركزون في سوريا، وفي الولايات المتحدة لا يُفترضوا أن روسيا ستقصف القوات الأمريكية على الأرض، لكنها بالتأكيد يمكن أن تثير استفزازًا من خلال اعتراض طائرة أمريكية بدون طيار كما حدث بالفعل فوق البحر الأسود في آذار\مارس الماضي.