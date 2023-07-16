ويأتي الغرض من هذه الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقة والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين، والتي هي قبل كل شيء خلاف.

سيتوجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مساء غد الإثنين، في زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة. حيث سيخاطب مجلسي الكونجرس الأمريكي، الذي سيعقد في جلسة خاصة بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة إسرائيل.

وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس الإسرائيلي مع رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن في البيت الأبيض. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي. وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

وكجزء من الزيارة التي ستتم في 29 تموز/يوليو، 18-22 تموز/يوليو، كما سيعقد الرئيس اجتماعات سياسية مع الرئيس جو بايدن، وكبار مسؤولي الإدارة. ومن المتوقع أن يناقش رئيس الدولة والرئيس الأمريكي سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما يتوقع أن يعقد الرئيس خلال زيارته لواشنطن اجتماعا مع نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس. وسيتناول الاجتماع تعزيز المبادرات المشتركة في مجال التعامل مع أزمة المناخ. بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، بمن فيهم: وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان.

ويأتي الغرض من هذه الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقة والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين، والتي هي قبل كل شيء خلاف.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: "يسعدني أن أمثل كرئيس لدولة إسرائيل كل شعب إسرائيل أمام الممثلين المنتخبين للشعب الأمريكي في الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل"، وأضاف "الولايات المتحدة هي أقرب دولة إسرائيل وأهم صديق وشريك. العلاقة بين بلدينا فريدة من نوعها في قوتها مما جعلها وبحق تحالفًا لا يمكن التغلب عليه".

كما أعرب عن شكره "للكونجرس الأمريكي بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وسلفه نانسي بيلوسي، لامتياز تاريخي لمخاطبة جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس التي ستنعقد بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل".

ويرافق رئيس الدولة خلال الزيارة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والسفير الأمريكي لدى إسرائيل والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.