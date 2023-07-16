إسرائيل ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة في إدانة التشريع المناهض لمجتمع الميم في المجر

وبحسب موقع والا الإسرائيلي، لم ترغب إسرائيل في المشاركة في المبادرة ضد المجر، التي تمنع بانتظام تحركات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

رفضت إسرائيل الانضمام إلى الولايات المتحدة و 37 دولة غربية أخرى في انتقاد التحركات التشريعية التي روج لها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضد مجتمع المثليين، حسبما أفاد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية يوم الأحد.

وبحسب موقع والا الإسرائيلي، لم ترغب إسرائيل في المشاركة في المبادرة ضد المجر، التي تمنع بانتظام تحركات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر قرار عدم الانضمام إلى القرار الأمريكي الذي يدين بودابست دليلاً آخر على العلاقات السياسية الوثيقة والمصالح المتبادلة بين الحكومتين اليمينية في إسرائيل والمجر.

في الأشهر الأخيرة، عززت الحكومة المجرية تشريعات ضد مجتمع LGBT، مثل حظر تبني الأطفال من قبل الأزواج من نفس الجنس، وفرض قيود على بيع أو توفير المواد التعليمية والأدب حول موضوع LGBT المجتمع للقصر، وحظر دروس التربية الجنسية في المدارس الخاصة.

في الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة المجرية غرامة على صاحب محل لبيع الكتب بقيمة 36 ألف دولار لعرضه كتابًا فكاهيًا في متجره يتضمن قصة حب مثلية. قبل موكب الفخر الذي أقيم في بودابست نهاية هذا الأسبوع.وبادرت وزارة الخارجية الأمريكية بنشر بيان مشترك من قبل الدول الغربية يعبر عن دعم مجتمع المثليين في المجر وينتقد الإجراءات التي اتخذتها حكومة أوربان.

وذكر مسؤولون كبار في وزارة الخارجية أن زملاء أمريكيين اتصلوا أيضا بإسرائيل وطلبوا الانضمام إلى القرار. ومع ذلك ، كان الجواب هو الرفض.

ونقل موقع والا، عن مسؤول كبير قوله "لم نرغب في المشاركة في هجوم ضد الحكومة المجرية" .

وتكاد تكون إسرائيل الدولة الغربية الوحيدة التي رفضت التوقيع على القرار. دولة أخرى لم تنضم إلى المبادرة المدعومة من جميع الدول الأوروبية هي بولندا ، والتي تتخذ أيضًا إجراءات مثيرة للجدل ضد مجتمع المثليين.

وقال مسؤولو وزارة الخارجية، في إشارة إلى بولندا ، "اختارت إسرائيل عدم الانضمام إلى الإعلان الذي هاجم الحكومة المجرية ، وكانت هناك دول أوروبية أخرى لم تنضم".

ومع ذلك ، أصدرت السفارة الإسرائيلية في المجر بيانًا مستقلاً لدعم مجتمع المثليين في المجر.