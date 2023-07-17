لأول مرة منذ شهور: بايدن سيتحدث مع نتنياهو اليوم عن "التعديلات القضائية"

ستكون المكالمة، التي بدأ التنسيق حولها قبل أيام قليلة، فرصة لبايدن لإيصال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء فيما يتعلق بمخاوف الإدارة بشأن خطة "إصلاح القضاء"

من المتوقع أن يتحدث رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عبر الهاتف اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن يناقش معه من بين أمور أخرى، خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف النظام القضائي والتصويت القادم في الكنيست على قانون إلغاء المعقولية هكذا قال ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار.

ستكون المكالمة الهاتفية، التي بدأ التنسيق حولها قبل أيام قليلة، فرصة لبايدن لإيصال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء فيما يتعلق بمخاوف الإدارة بشأن تداعيات خطته "لإصلاح القضاء" على الديمقراطية الإسرائيلية وضرورة وقف التشريعات الأحادية الجانب و العودة إلى الحوار مع المعارضة لتحقيق توافق واسع حول هذه الخطة.

ستجري المحادثة قبل يوم من وصول الرئيس اسحاق هرتسوغ إلى واشنطن ولقائه بالرئيس بايدن في البيت الأبيض وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها هرتسوغ للبيت الأبيض منذ العام الماضي.

يوم الأربعاء، سيلقي هرتسوغ كلمة أمام الكونجرس الأمريكي بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس دولة إسرائيل والتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

بدأت الاتصالات الهاتفية حتى قبل دخول نتنياهو المستشفى. وقال مسؤولون أميركيون كبار إن بايدن أراد التحدث مع نتنياهو حتى قبل لقائه مع هرتسوغ ولهذا بدأ المحادثة.