خطوة تاريخية بإطار تطور العلاقات :تعيين أول ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب

العميد شارون ايتاح قائد لواء حيفا من أصول مغربية ويتحدث المغربية عين أول ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب

عين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي اليوم قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية العميد شارون ايتاح الملحق العسكري الإسرائيلي الأول في المغرب ، وايتاح (41 عاما) يعيش في سديروت حنوب إسرائيل وهو أب لأربعة ومن أصول مغربية، والدة من مواليد المغرب ووالدته ولدت في البلاد لكنها من أصول مغربية، يتحدث اللغة المغربية وزار المغرب العام الماضي.

وبذلك يصبح العميد شارون ايتاح الملحق العسكري الأول في المغرب، وهي خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين البلدين، وبحسب البيان الصادر عن الجيش سيقيم الملحق العسكري في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة

جاء هذا التعيين في إطار سلسلة من التعيينات لهرتسي عاليفي اليوم من بينه تعيين شي كالفر قائد "فرقة الجليل" رئيسا لأركان الذراع البرية، ايضا عين كوبي هيلر قائد للمقر ومركز قيادة العمليات بالاضافة الى عدد كبير من التعيينات.

وهذا التعيين يأتي تتويجا لتطور العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، والتي شملت زيارة لكبار القادة العسكريين الإسرائيليين واجراء عدد من التدريبات المشتركة آخرها كان "الأسد الافريقي" بمشاركة ضباط من وحدة النخبة "جولاني" في المغرب.