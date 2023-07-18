الأمم المتحدة: السلطات الكورية الشمالية أوقفت مواطناً أميركياً عبَر الحدود خلال جولة

أضاف البيان "نظن أنّه محتجز حالياً في كوريا الديموقراطية ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحلّ هذه الحادثة"

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ السلطات الكورية الشمالية أوقفت مواطناً أميركياً عبَر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين الكوريتين إنّ "مواطناً أميركياً عبر من دون إذن خط التّماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة".

وأضاف البيان "نظن أنّه محتجز حالياً في كوريا الديموقراطية ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحلّ هذه الحادثة".

والمنطقة الأمنية المشتركة هي جزء من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين تشرف عليه الأمم المتحدة.

ومنذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسمياً في حالة حرب وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح تمتد على طول حدودهما الشديدة التحصين.

وينتشر على جانبي هذه الحدود جنود من جيشي البلدين تفصل بينهم منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها قيادة الأمم المتحدة.

وأصبحت هذه المنطقة كذلك وجهة سياحية شهيرة في جانبها الجنوبي إذ إنّ مئات الزوّار يقصدونها يومياً للقيام بجولة فيها.