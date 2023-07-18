قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له "الغرض من الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقات والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في زيارة ديبلوماسية إلى واشنطن، والتي من المتوقع أن يلقي خلالها كلمة أمام الكونجرس ويلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له "الغرض من الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقات والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين".

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه إلى جانب بايدن سيلتقي هرتسوغ أيضًا مع نائب الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض، حيث سيناقشون خلالها سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

ورافق الرئيس الإسرائيلي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيديس.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوغ كلمة في جلسة خاصة مشتركة للكونغرس الأمريكي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل - وهو الخطاب الثاني فقط في التاريخ الذي يلقيه رئيس إسرائيلي في جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس. تم تسليم الأولى من قبل والد هرتسوغ، حاييم هرتسوغ، منذ أكثر من 35 عامًا.

بعد ذلك، سوف سيتوجه هرتسوغ إلى نيويورك لعقد اجتماعات لمدة يومين هناك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقادة نيويورك وأعضاء الجالية اليهودية.