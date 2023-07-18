الرئيس الجزائري يدعو نظيره الصيني لزيارة بلاده والأخير يشدد على تعزيز التعاون بين البلدين

ونقل تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني وصف الجزائر بأنها شريك طبيعي، مضيفا أن "البلدين سيقيمان علاقات أعمق في قطاعي المعادن والزراعة".

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في بكين، إن بلاده ستعزز التعاون مع الجزائر في مجالات رئيسية عدة، مثل البنية التحتية والبتروكيماويات، فيما وجه تبون دعوة لنظيره الصيني لزيارة الجزائر.

ونقل تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني وصف الجزائر بأنها شريك طبيعي، مضيفا أن "البلدين سيقيمان علاقات أعمق في قطاعي المعادن والزراعة".

وتابع الرئيس الصيني أن "الجانبين سيتعاونان أيضاً في مجالات الفضاء والطاقة النووية والمتجددة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون".

Ng Han Guan / POOL / AFP الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون

ووقّعت الصين مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر بعد الاجتماع، بما في ذلك ما يتعلق بالاتصالات والتنمية الحضرية المستدامة والتجارة، بحسب التلفزيون الصيني.

يأتي ذلك بينما تسعى الجزائر إلى تقوية العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي نفس السياق، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة لنظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة الجزائر.

وهنّأ الرئيس الجزائري نظيره الصيني خلال المباحثات، على تجديد الثقة فيه لعهدة جديدة بصفته رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.