مجلس النواب الأمريكي يصادق بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إسرائيل ويندد بمعاداة السامية

تم هذا القرار بأغلبية 412 صوتًا مقابل 9 أصوات، مع انضمام 195 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في التصويت بنعم، يؤكد أن إسرائيل "ليست دولة عنصرية"

صادق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إسرائيل ويؤكد أنها "ليست دولة عنصرية" ويندد بمعاداة السامية، وجاء إثر نتيجة التصريحات الأخيرة للنائبة براميلا دجيابال (ديمقراطية عن واشنطن) والتي أثارت جدلاً وكشفت الانقسامات بين الديمقراطيين فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

تم هذا القرار بأغلبية 412 صوتًا مقابل 9 أصوات، مع انضمام 195 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في التصويت بنعم، يؤكد أن إسرائيل "ليست دولة عنصرية" وترفض جميع أشكال معاداة السامية وكراهية الأجانب. كما يعلن عن دعم وشراكة لا يتزعزعان بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن بين الديمقراطيين التسعة الذين صوتوا ضد القرار النواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طليب، وجمال بومان، وسمر لي ، وإلهان عمر، وكوري بوش ، وأندريه كارسون ، وديليا راميريز، وأيانا بريسلي.جاءت الأصوات المعارضة بشكل أساسي من الديمقراطيين الليبراليين ، وكثير منهم أعضاء في "الفرقة" التقدمية وكانوا ينتقدون بشدة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، لا سيما تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

على الرغم من أن جايابال معروفة بانتقادها لحكومة نتنياهو ، إلا أن تعليقها الأخير الذي وصفت فيه إسرائيل بأنها "دولة عنصرية" أثار إدانة واسعة النطاق من أعضاء كلا الحزبين.وقالت جايابال في بيان "لا أعتقد أن فكرة إسرائيل كدولة عنصرية".

وأضافت "مع ذلك ، أعتقد أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) اليمينية المتطرفة قد انخرطت في سياسات تمييزية وعنصرية صريحة وأن هناك عنصريين متطرفين يقودون هذه السياسة داخل قيادة الحكومة الحالية".وأصدرت بعد ذلك توضيحًا واعتذارًا ، لكن الجمهوريين ظلوا غير راضين ، مما أدى إلى التصويت المعجل.