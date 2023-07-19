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هاريس والرئيس الإسرائيلي سيعلنان عن مبادرة بيئية في الشرق الأوسط وافريقيا

i24NEWS

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نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تحضر حفل استقبال يوم الاستقلال الإسرائيلي ، الذي استضافته سفارة إسرائيل للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس دولة إسرائيل ، في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.
SAUL LOEB / AFPنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تحضر حفل استقبال يوم الاستقلال الإسرائيلي ، الذي استضافته سفارة إسرائيل للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس دولة إسرائيل ، في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.

الحديث يدور عن مبادرة في مجال البيئة وتهدف الى تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول لا يوجد لاسرائيل علاقات معها

من المتوقع أن يعلن كل من نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال اجتماعهما اليوم عن مبادرة مناخ إسرائيلية- أمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا، جاء بحسب ما نقله موقع "والا" عن مسؤولين في البيت الأبيض. 

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الحديث يدور عن مبادرة في مجال البيئة تهدف أيضا الى تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وأفريقية لا يوجد لاسرائيل علاقات ديبلوماسية معها. 

وستقوم هاريس بإدارة الجلسة المشتركة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب والتي سيلقي خلالها هرتسوغ كلمته. وفي أعقابها سيجتمع اليوم كل من هاريس وهرتسوغ في جلسة عمل سيعلنان خلالها عن المبادرة الجديدة. 

في إطار المبادرة ستستثمر الولايات المتحدة وإسرائيل 35 مليون دولار لكل منهما على مدار خمس سنوات القادمة للاستثمار في "الزراعة الذكية المخصصة لمواجهة أزمة المناخ". في إطار المبادرة سيتم تطوير تقنيات في مجال المياه والأمن الغذائي لاستخدامها في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. 

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المبادرة ستقوي التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذه المجالات الهامة وأيضا ستدعم السياسة الخارجية لكلا البلدين". 

 

 

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