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عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا وسوريا

i24NEWS

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أعلام الاتحاد الأوروبي تظهر خارج مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل ، بلجيكا ، في 17 مارس 2022.
Kenzo TRIBOUILLARD / AFPأعلام الاتحاد الأوروبي تظهر خارج مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل ، بلجيكا ، في 17 مارس 2022.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن "الإجراءات التقييدية الجديدة ضد طهران تركز على تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة".

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران إثر دعمها العسكري لسوريا ولروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه أضاف 6 إيرانيين إلى قوائم العقوبات الخاصة بالدعم العسكري الإيراني لروسيا"، وأضاف أنه "فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد إيران لتقديمها دعما عسكريا لروسيا وسوريا".

 وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن "الإجراءات التقييدية الجديدة ضد طهران تركز على تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة".

وتتهم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا مئات من الطائرات المسيرة، خاصة منها مسيرات "شاهد" التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا، وتقول إيران إنها نقلت تلك المسيرات لروسيا قبل اندلاع الحرب.

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