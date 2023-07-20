وفي رسالة نيابة عن ترامب، قيل إن القطع الأثرية قد سلمت إليه من قبل ممثل سلطة الآثار الإسرائيلية "بدعم كامل من الهيئة"، وأنه ينوي الآن إعادتها.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيعيد قريبا القطع الأثرية التابعة لدولة إسرائيل والموجودة في حوزته.

وفي رسالة نيابة عن الرئيس السابق، قيل إن القطع الأثرية قد سلمت إليه من قبل ممثل سلطة الآثار الإسرائيلية "بدعم كامل من الهيئة"، وأنه ينوي الآن إعادتها.

وكشفت صحيفة "هآرتس" هذا الأسبوع عن وجود القطع الأثرية في عقار مار لاغو. ووفقًا للصحيفة، كان المسؤولون الإسرائيليون يعرفون منذ عدة أشهر أن الأشياء كانت في منزل دونالد ترامب، لكن الجهود المبذولة لاستعادة هذه الأشياء لم تنجح حتى الآن.

Noam Revkin Fenton/Flash90 عامل في سلطة الآثار يحمل مصباح زيت برونزي من العصر الروماني تم اكتشافه خلال أعمال التنقيب في مدينة داود بالبلدة القديمة في القدس في 5 مايو 2021.

القطع الأثرية المعنية هي شموع طينية قديمة تشكل جزءًا من مجموعة كنز الدولة. بمناسبة عيد حانوكا في عام 2019 ، تم إعارتهم إلى البيت الأبيض بموافقة مدير سلطة الآثار في ذلك الوقت، لكن لم يتم إعادتهم أبدًا منذ ذلك الحين.

بدعوى رغبته في إعادة الآثار، يبدو أن دونالد ترامب قد استسلم لضغوط وسائل الإعلام. وأثار نشر وجود الأشياء في منزله بالفعل أصداءً في جميع أنحاء العالم، حيث نقلته عشرات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول أخرى. وفي الوقت نفسه، تمت مشاركة التغريدات حول القضية ملايين المرات وتم التعليق عليها على نطاق واسع.