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رئيس الوزراء الأرميني: "من المرجح" اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان

i24NEWS - AFP

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علم أذربيجاني كبير يتدلى من مبنى إداري متعدد الطوابق ، في باكو ، أذربيجان ، الأربعاء 2 يونيو 2021.
(AP Photo/Darko Vojinovic)علم أذربيجاني كبير يتدلى من مبنى إداري متعدد الطوابق ، في باكو ، أذربيجان ، الأربعاء 2 يونيو 2021.

رئيس الوزراء الأرميني: "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مساء اليوم الجمعة، إنه "من المرجح" اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، واعتبر أن ما تقوم به أذربيجان ترتكب "إبادة" في ناغورني قره باغ.

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جاءت تصريحات نيكول باشينيان في مقابلة مع وكالة فرانس برس حيث حذّر من أنه "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".

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