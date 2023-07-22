المغرب : الإسرائيليون يتصدرون قائمة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية

وقالت الوزراة في بلاغ لها، إن النسبة الكبرى من التأشيرات الإلكترونية الممنوحة والتي بلغت أكثر من 160 ألف طلب، كانت من نصيب الإسرائيليين بنسبة تناهز 55 في المائة

تصدر الإسرائيليون قائمة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنة في المغرب، بهدف مواكبة قطاع السياحة، وذلك بحسب معطيات رسمية صادرة أمس الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقالت الوزراة في بلاغ لها، إن النسبة الكبرى من التأشيرات الإلكترونية الممنوحة والتي بلغت أكثر من 160 ألف طلب، كانت من نصيب الإسرائيليين بنسبة تناهز 55 في المائة، وبعدها الهند بنسبة 10 في المائة، ونيجيريا 4.44 في المائة، ومصر بنسبة 4.41 في المائة، إضافة إلى باكستان بنسبة 3.5 في المائة، والأردن بنسبة 2.7 في المائة.

وأضاف البلاغ، أن الأرقام الرسمية تفيد بأن 96.6 في المائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها همت “السياحة” مقابل 3.4 في المائة لـ”الأعمال”.

وأشار البلاغ إلى أنه تم "الاستجابة لـ150 ألف من أصل أكثر من 160 ألف طلب" وأنه "منذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسيات من كافة القارات من هذا الإجراء، بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها".

وتتيح التأشيرة الإلكترونية التصريح لشخص واحد بالدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة تناهز 30 يوما كحد أقصى، وتمتد صالحيتها إلى 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.