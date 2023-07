الدنمارك: مجموعة متطرفة تحرق نسخة من القرآن الكريم، والعراق يتعهد "ما حدث في سفارة السويد لن يتكرر"

قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام تطلق على نفسها (الوطنيون الدنماركيون)، أمس الجمعة، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

ورفع أعضاء المجموعة لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة، كما قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، حسب ما أفادت وكالة “الأناضول”.

وبثوا أعضاء المجموعة الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة “فيسبوك”، وقالت إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

ردا على هذا، احتج فجر اليوم السبت، المئات من أنصار التيار الصدري في العاصمة العراقية بغداد، وحاول المحتجون الوصول إلى مبنى السفارة الدنماركية داخل المنطقة الخضراء، إلا أن عناصر الأمن منعوهم بالقوة وأبعدوهم عنها.