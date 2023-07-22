الدنمارك: مجموعة متطرفة تحرق نسخة من القرآن الكريم، والعراق يتعهد "ما حدث في سفارة السويد لن يتكرر"

ورفع أعضاء المجموعة لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة، كما قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما

قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام تطلق على نفسها (الوطنيون الدنماركيون)، أمس الجمعة، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

ورفع أعضاء المجموعة لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة، كما قاموا بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، حسب ما أفادت وكالة “الأناضول”.

وبثوا أعضاء المجموعة الاعتداء الذي استهدف القرآن على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة “فيسبوك”، وقالت إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

Murtaja LATEEF / AFP تباع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يتظاهرون بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد بعد يوم من إحراق للقرآن في كوبنهاغن ، في وقت مبكر من يوم 22 يوليو / تموز 2023.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

ردا على هذا، احتج فجر اليوم السبت، المئات من أنصار التيار الصدري في العاصمة العراقية بغداد، وحاول المحتجون الوصول إلى مبنى السفارة الدنماركية داخل المنطقة الخضراء، إلا أن عناصر الأمن منعوهم بالقوة وأبعدوهم عنها.

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وردد المحتجون شعارات وهتافات تدين حرق المصحف، وتؤكد التزامهم تعليمات زعيمهم الصدر، فيما تعرضت شركة دنماركية في مدينة البصرة لاستهداف مسلح هو الأول من نوعه في العراق.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحافي، إن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد الصحاف على التزام العراق باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات.