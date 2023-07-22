البرلمان البرتغالي يصوت بأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

صوت البرلمان البرتغالي، الجمعة، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية في خطوة رحبت بها وزارة الخارجية الفلسطينية

صوت البرلمان البرتغالي، الجمعة، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية في خطوة رحبت بها وزارة الخارجية الفلسطينية ووصفتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بـ"المتقدمة" من دولة أوروبية.

وصوّت إلى جانب القرار كل من الحزب االاشتراكي "PS"، والحزب الشيوعي "PCP، وحلف اليسار "BE"، فيما عارضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي "PSD"وحزب أقصى اليمين "CHEGA".

وفقا لموقع عربي 21، فإن القرار يدين سياسة "التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية" من قبل إسرائيل، كما أنه يطالب الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، الجمعة، أن "القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة شعبنا الفلسطيني، والمستمرة منذ 75 عاما، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين".

كما رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بقرار البرلمان البرتغالي ووصفه بأنه خطوة على طريق الإقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وفق تعبيره.