خامنئي: يجب تسليم حارقي القرآن الى الدول الإسلامية لمحاكمتهم

قال خامنئي في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "إن جميع علماء المسلمين متفقون على أن من يدنس القرآن يستحق أشد العقوبة

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم السبت إن من ينتهكون القرآن يجب أن يواجهوا "أشد عقوبة" وطالب السويد بتسليمهم لمحاكمتهم في الدول الإسلامية.

وقال خامنئي في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "إن جميع علماء المسلمين متفقون على أن من يدنس القرآن يستحق أشد العقوبة .. ومن واجب تلك الحكومة (السويدية) تسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية".

وفي يوم السبت أيضا، فرقت قوات الأمن العراقية نحو ألف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذين حاولوا السير إلى المنطقة الخضراء ببغداد التي تأوي السفارات الأجنبية، محتجين ضد من دنس القرآن في الدنمارك.

خرج المتظاهرون على إثر مشاهد لانتهاك واضح لحرمة الكتاب المقدس للمسلمين للمرة الثالثة خلال شهر، حيث أثارت بالفعل فعلة الاعتداء على القرآن في المرتين السابقتين في السويد توترات دبلوماسية.

قالت إيران في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها لن تسمح لسفير سويدي جديد بدخول البلاد.

السويد من ناحيتها تعلل سماحها للاجئ العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم بدعوى الحفاظ على حرية التعبير، بيد أن تصرفاته المشينة جرت إدانات في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وفي أعقاب حادث كوبنهاغن ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني: "الحكومة الدنماركية مسؤولة عن منع الإساءة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، فضلاً عن ملاحقة ومعاقبة من يهينهم".