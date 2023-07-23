السفير الأمريكي الأسبق ديفيد فريدمان ينتقد توقيت تشريع "الثورة القضائية" في إسرائيل

الرئيس يقول إن تشريع الثورة القضائية يتزامن مع 9 آب، وهو التاريخ الذي حصل فيه خراب الهيكل

وجه سفير الولايات المتحدة السابق ديفيد فريدمان انتقادات غير عادية لنتنياهو وعلى توقيت تشريع الثورة القضائية وقال:"في ظل التشابه بين الانقسام الداخلي في إسرائيل وخراب الهيكل قبل 2000 عام، لماذا حكومة إسرائيل تواصل تشريع الثورة القضائية عشية 9 في آب؟ توقيت سيئ جدا".

وشغل فريدمان منصب سفير الولايات المتحدة في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما شغل منصب مستشاره في حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، ومدير حملته في إسرائيل، وقبل ذلك عمل كمحامي في مؤسسة ترامب.

ويشار إلى أن الهيئة العامة في الكنيست ناقشت اليوم "حجة المعقولية" استعدادا للمصادقة على إلغائها غدا. في المقابل تجري مظاهرات في أنحاء إاليلاد، وأكبرها ستجري أمام مقر الكنيست.