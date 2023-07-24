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بايدن يدعو نتنياهو إلى عدم المضي قدما في الإصلاح القضائي

i24NEWS

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس فنلندا بعد القمة الأمريكية الشمالية في هلسنكي ، 13 يوليو 2023.
Alessandro RAMPAZZO / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس فنلندا بعد القمة الأمريكية الشمالية في هلسنكي ، 13 يوليو 2023.

"من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إلى عدم المضي قدما في تشريعات مثيرة للجدل، وفقا لبيان أول من نشره موقع أكسيوس.

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اشتعلت الاحتجاجات الإسرائيلية في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدمًا في مشروع قانون للحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الوزارية بناءً على معيار المعقولية.

ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة في الأيام المقبلة.

وقال بايدن: "ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون بهذا - يجب أن يكون التركيز على جمع الناس معًا وإيجاد توافق."

"من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل".

وقالت شركات إسرائيلية كبرى إنها ستضرب يوم الاثنين بسبب مشروع القانون، حيث أعلنت مجموعة عزريئيلي عن قرارها إغلاق مراكز التسوق التابعة لها.

وفي مقابل المسيرة الاحتجاجية الهادرة التي حطت الرحال في القدس استباقا لموعد التصويت في الكنيست على مشروع القانون انطلقت مساء أمس الأحد مظاهرة مؤيدة للإصلاح في استعراض للقوى التي تدعم الحكومة ومشروعها لتغيير وجه القضاء في إسرائيل.

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