المنظمات اليهودية الكبرى في سبع دول تشكل لجنة عمل ضد معاداة السامية

النقد اللاذع الذي شعر به اليهود الأفراد أو الممارسات اليهودية، انتشر في إلقاء اللوم على الشعب اليهودي والدولة اليهودية بسبب العلل التي يعاني منها العالم.

أعلنت المنظمات اليهودية الرئيسية من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجموعة عمل"J7" (لجنة عمل مجتمعية كبيرة) ضد معاداة السامية، وتهدف المجموعة إلى "تطوير استراتيجيات وخطط عمل في مجالات مثل السياسة والدعوة وسياسة التكنولوجيا والأمن والتطرف والتعليم ضد معاداة السامية" وفقًا للبيان.

قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ويليام سي داروف: "معاداة السامية، وهي أقدم كراهية في العالم، لم تعد تبدو أو تنتشر بالطريقة التي كانت عليها في الماضي" وأضاف داروف: "إن النقد اللاذع الذي شعر به اليهود الأفراد أو الممارسات اليهودية، انتشر في إلقاء اللوم على الشعب اليهودي والدولة اليهودية بسبب العلل التي يعاني منها العالم. وتمكن وسائل التواصل الاجتماعي الكراهية المعادية للسامية من عبور الحدود، حيث تنتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى".

واشار ويليام سي داروف إلى أنه "من الضروري بالتالي أن تشارك أكبر الجاليات اليهودية في الشتات في محادثات منتظمة لتطوير استراتيجيات لمكافحة الانتشار الخبيث لمعاداة السامية. ما يؤثر على مجتمع واحد يؤثر علينا جميعًا".

تمثل فرقة العمل الجهود الموحدة للرابطة الأمريكية لمكافحة التشهير (رابطة مكافحة التشهير) ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، ومجلس إدارات اليهود البريطانيين في المملكة المتحدة، والمجلس التمثيلي الفرنسي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا وشؤون الرغبات (Cija)، والمجلس التنفيذي الأرجنتيني التابع لجمعية اليهود في أستراليا (ECJA) في الأرجنتين، والمجلس التنفيذي لجمعية اليهود في أستراليا.