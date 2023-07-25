بعد قرار من الأمم المتحدة: السلطة الفلسطينية تقدم وثائق إلى لاهاي وتصفه بـ "اليوم التاريخي"

منذ التصويت، دأبت رام الله على جمع الوثائق واستكمال الإجراءات المطلوبة لصياغة حجج لائحة الاتهام

قدمت السلطة الفلسطينية وثائق إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، في إطار سعيها لإصدار لائحة اتهام ضد ما تصفه بـ "الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، فإن الوثائق ستتيح تكوين رأي حول "الاحتلال الإسرائيلي" و"تداعياته القانونية".

وطالب قرار تبنته الأمم المتحدة في ديسمبر / كانون الأول الماضي محكمة العدل الدولية بإبداء رأي قانوني بشأن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية". تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 87 دولة صوتت لصالحه، بما في ذلك تصويت الولايات المتحدة ضده، بينما امتنع 53 عن التصويت.

Timothy A. Clary/AFP يصوت المندوبون في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية القرار بشدة، حيث نددت به باعتباره تعبيرا إضافيا عن تحيز الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي محتلاً في وطنه"، "أي قرار تتخذه منظمة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تمامًا".

Arie Leib Abrams/Flash90 جلعاد إردان، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة.

منذ التصويت، دأبت رام الله على جمع الوثائق واستكمال الإجراءات المطلوبة لصياغة حجج لائحة الاتهام.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني د. المالكي بعد تقديم الوثائق "هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني. دولة فلسطين ستفي بجميع التزاماتها لضمان نجاح عمل المحكمة العليا".

وقال المالكي في بيان "نهجنا يهدف الى حماية حقوق شعبنا من جرائم الاحتلال غير الشرعي"، مؤكدا ضرورة "محاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتجريدهم من حصانتهم".

وتضمنت وثائق الاتهام المقدمة، بحسب الوزير، "أدلة تتعلق بالسياسة والسلوك الإسرائيليين لا يمكن دحضها، وصورة واضحة للجرائم والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".