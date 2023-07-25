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وزير الأمن الإسرائيلي لنظيره الأمريكي: "إسرائيل ديمقراطية قوية وستبقى كذلك"

i24NEWS

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وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
Elad Malka / Ministry of Defenseوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وجدد الوزير غالانت التأكيد على أن إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية فاعلة تؤدي مهامها على أراضيها في مصلحة الأمن الإسرائيلي.

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مع نظيرة الأمريكي الأمريكي لويد أوستن، مساء اليوم الثلاثاء، حول التحديات الإقليمية وحالة مهارات الجيش الإسرائيلي.

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وشدد يوآف غالانت على أنه الآن، إلى جانب الدفاع عن البلاد، كانت مهمته الرئيسية مع رؤساء جهاز الأمن هي توحيد الصفوف والحفاظ على قوات الجيش الإسرائيلي سليمة في مواجهة العديد من التحديات الأمنية.

كما ناقش الجانبان عمليات الجيش الإسرائيلي  الأمنية الأخيرة في جنين. 

وجدد الوزير غالانت التأكيد "على أن إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية فاعلة تؤدي مهامها على أراضيها في مصلحة الأمن الإسرائيلي". 

وأضاف "أنه في أي مكان لن تسيطر فيه السلطة الفلسطينية على الفصائل المسلحة، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمله".

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