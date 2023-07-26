تقرير : الكراهية لمسلمي أوروبا في تزايد ملحوظ وتهدد التعايش

وأردف الحمدي أن "المسلمين في هولندا كثيرا ما كانوا عرضة للتهكم من قِبل فيلدرز وحزبه، حيث سخّر أغلب تغريداته لتجييش أنصاره وتأليبهم ضد المسلمين".

أكد عبد الحميد الحمدي، رئيس مجلس إدارة "مركز حمد بن خليفة الحضاري" في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أن خطاب الكراهية والعنصرية ضد مسلمي أوروبا في تزايد ملحوظ، مما يهدد التعايش في المجتمعات.

وطالب عبد الحميد الحمدي، من الحكومات الأوروبية التدخل لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن "ظاهرة الكراهية ضد مسلمي أوروبا أصبحت حديث الساعة في أغلب وسائل الإعلام الأوروبية، وقد اعترفت بها بعض الدوائر الحكومية".

وأضاف عبد الحميد الحمدي، في مقابلة مع الأناضول: "كان ذلك واضحا عندما نشرت وزارة الداخلية الألمانية تقريرا خلص إلى أن الأقلية المسلمة في ألمانيا هي أكثر الأقليات تعرضا للتمييز العنصري وخطاب الكراهية".

وفي سياق آخر، أفاد الحمدي بخصوص مظاهر العنصرية في أوروبا، بأنها "على أشكال، تبدأ بالحالات الفردية من خلال مواجهة المسلم لمصاعب في الحصول على سكن أو عمل بسبب اسمه أو مظهره الخارجي أو أصوله، والنساء المحجبات أصبحن عرضة للعنصرية إما من خلال الخطاب الموجه لهن أو من خلال المعاملة والتضييق".

وأردف الحمدي أن "المسلمين في هولندا كثيرا ما كانوا عرضة للتهكم من قِبل فيلدرز وحزبه، حيث سخّر أغلب تغريداته لتجييش أنصاره وتأليبهم ضد المسلمين".

وحذر الحمدي من أن هذا التطور "الخطير" يهدد مستقبل التعايش في هذه البلدان، لاسيما أن نسبة لا بأس بها من المسلمين أصبحوا مواطنين أوروبيين بعد حصولهم على حق المواطَنة (الجنسية)، واندماجهم والقيام بواجباتهم أمام القانون".