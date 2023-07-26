بمبادرة من المغرب.. الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدين العنف ضد الكتب المقدسة

في السياق نفسه، طالب القرار الذي تمت المصادقة عليه إدانة الهجمات التي تستهدف القرآن ووصفها بـ"أعمال الكراهية الدينية".

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، أمس الثلاثاء، تبني القرار الذي صاغه المغرب بتوافق الآراء، والذي يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

وبحسب نص القرار فإن أعضاء الجمعية العامة أكدوا أنهم "يستنكرون بأشد العبارات، جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل موجهة ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم التجارية أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة".

في السياق نفسه، طالب القرار الذي تمت المصادقة عليه إدانة الهجمات التي تستهدف القرآن ووصفها بـ"أعمال الكراهية الدينية".

يأتي ذلك في أعقاب حوادث أثارت غضباً دولياً، إثر عمليات حرق وتدنيس العديد من المصاحف في الدول الأوروبية، بما في ذلك حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك.

وكان الاتحاد الإسلامي السويدي قام بإدانة السماح على طلب شخص بحرق التوراة والإنجيل، بعد أن وافقت الشرطة السويدية