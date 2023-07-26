لقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين وسط تهديدات داخلية وخارجية متزايدة

ناقش الاجتماع يوم الأربعاء، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التنسيق الأمني العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، الأربعاء، لبحث التحديات الأمنية في المنطقة، لا سيما التهديد الإيراني.

في اليوم السابق، تحدث غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن وسط تصاعد التوترات المدنية الداخلية، الناتجة عن التشريعات القضائية المثيرة للجدل. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الدولة اليهودية هي "ديمقراطية قوية وستبقى كذلك في المستقبل".

ناقش الاجتماع يوم الأربعاء، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى جانب العديد من كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين والأمريكيين، التنسيق الأمني العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما ناقشوا تصاعد نشاط إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك التمويل والتدريب ونقل الأسلحة إلى المنظمات المسلحة في سوريا ولبنان، وكذلك الاستيلاء على السفن في مضيق هرمز، مما دفع الولايات المتحدة الى اتخاذ إجراءات حازمة.

وجاء في بيان وزارة الأمن أن غالانت أكد لكوريلا على أهمية "استمرار التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي في مواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة".

ثم "شكر غالانت الجنرال كوريلا على مساهمته في العلاقة العميقة والخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة والتزامه بالحفاظ على الميزة النوعية لنظام الأمن الإسرائيلي وتعزيزها".

كان هذا هو الاجتماع الخامس بين الاثنين، منذ تولى غالانت منصبه في عام 2022.