الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير لـ i24NEWS: فريق عمل "J7" سيوفر إطارا رسميا للتنسيق والتشاور لمحاربة معاداة السامية

"الأصوات المتشددة في أقصى اليمين واليسار المتطرف الذين يرون نظريات المؤامرة في كل شيء ومعاداة السامية موجودة. من بعض النواحي أقدم نظرية مؤامرة على الإطلاق ".

قال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير (ADL) جوناثان غرينبلات لـ i24NEWS، اليوم الأربعاء،إن تحالفًا دوليًا جديدًا تم تشكيله لمحاربة الارتفاع العالمي في معاداة السامية، مشيرا إلى أن "التحديات التي تواجه المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم متشابهة بشكل مقلق"وأكد على "مجموعة جي 7 "بُنيت على نموذج مجموعة السبع، وهي قمة لأكبر اقتصادات العالم" وتابع"معرفته بالجسد جاءت من عمله في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما"

وقال غرينبلات إن "تمثيل يهود الولايات المتحدة في الحدث وجد أنه واجه نفس التحديات التي واجهها نظرائه الفرنسيون من منظمة CRIF وهي منظمة شاملة تمثل يهود فرنسا. وشمل ذلك اليمين المتطرف الأكثر جرأة بالإضافة إلى صعود معاداة الصهيونية اللاذعة على اليسار الراديكالي"

وشدد غرينبلات على "الحاجة إلى دفاع مشترك ضد تصاعد كراهية اليهود" وتابع "التحالف الجديد الذي يمثل سبع مجتمعات شتات يهودية في الديمقراطيات الليبرالية سيوفر إطارًا رسميًا للتنسيق والتشاور وصياغة ردود عالمية على التهديدات المعادية للسامية ضد اليهود"

في مواجهة تصاعد العنف المعادي للسامية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، أشار غرينبلات إلى صعود الشعبوية، التي عززت "الأصوات المتشددة في أقصى اليمين واليسار المتطرف الذين يرون نظريات المؤامرة في كل شيء ومعاداة السامية موجودة. من بعض النواحي أقدم نظرية مؤامرة على الإطلاق ".

وتشمل العوامل الأخرى "دمج المتطرفين سواء في أقصى اليمين أو أقصى اليسار" والتأثيرات السامة لوسائل التواصل الاجتماعي

ومن بين المشاركين مجلس نواب اليهود البريطانيين. Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) ؛ المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ؛ المركز الكندي لإسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) ؛ الأرجنتيني ديفاثيون دي أسوسياسيونيس إسرائيليتاس أرجنتيناس (DAIA) ؛ المجلس التنفيذي ليهود أستراليا ؛ ADL. ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى.