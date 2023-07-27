زيارة بن غفير للأقصى تجر إدانات دولية في مقدمها السعودية والأردن والولايات المتحدة

البيان السعودي: "إننا ندين وصول وزير الأمن القومي ومجموعة المستوطنين الى محيط المسجد الأقصى، وهذا ما يخلق استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

أثار وصول وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير صباح اليوم الخميس متبوعا بأعضاء كنيست ومستوطنين هذا الصباح موجة إدانات في العالم العربي. كما أدانت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تصرف بن غفير في بيان جاء فيه: "نحن نصر بحزم على الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي الجانب أو خطاب يهدد الوضع الراهن غير مقبول".

ووصفت المملكة العربية السعودية الزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحات الأقصى بالرغم من معرفته بحساسية الخطوة بنظر المسلمين عامة، بأنها "استفزار ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وجاء في البيان السعودي: "إننا ندين وصول وزير الأمن القومي ومجموعة المستوطنين الذين اقتحموا محيط المسجد الأقصى، وهذا التصرف يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية ويخلق استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية وإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وبذل الجهود لإنهاء النزاع ".

فقد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا شديد اللهجة جاء فيه: "ندين وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى الحرم القدسي والمسجد الأقصى، ونحذر من العواقب الخطيرة للسماح للمتطرفين بالوصول إلى الحرم القدسي والسماح لهم بالقيام بأعمال استفزازية تمت حماية شرطة إسرائيل".

وجاء أيضا في بيان وزارة الخارجية الأردنية: " "دخول الوزير بحد ذاته إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها المتطرفون في المكان، هو انتهاك استفزازي وانتهاك للقانون الدولي وللأوضاع التاريخية القائمة في القدس. استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب مع استمرار الخروقات للوضع الراهن تهدد بتفجير الوضع إلى المزيد من دوائر العنف ".

كما أشار البيان إلى "أن الأوقاف الأردنية هي الجهة المكلفة بإدارة المقدسات الإسلامية هناك، وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

السلطة الفلسطينية بدورها أدانت سلوك بن غفير واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة الوزير تلك تصعيدا فاشيا على المسجد الأقصى بمشاركة متطرفين من أتباعه". ونددت الوزارة بما وصفته "غطاء إسرائيلي رسمي لاجتياحات مستمرة" و "مخطط تهويد المسجد الأقصى"، ودعت إلى تدخل دولي "لحماية القدس والمقدسات وعلى رأسها الأقصى".

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن وصول الوزراء وأعضاء الكنيست صباح اليوم الى باحات الأقصى هو "تصعيد خطير للحرب الدينية التي يقودها الاحتلال ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك".