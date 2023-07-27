نتنياهو: خطة الإصلاح القضائي "تصحيح طفيف"

نتنياهو: بايدن دعاني إلى البيت الأبيض في الخريف، سنقيم السلام مع السعودية

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعاه لزيارة البيت الأبيض في الخريف.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيليّ أن "العلاقة بيننا قوية جدًا، نحن نعمل على أمور قد تغيّر التاريخ سنروج لاتفاقية سلام مع السعودية ". وأضاف أنه متفائل بالتسوية على خلفية تشريعات خطة "التعديلات القضائية"، قائلا" الآن بعد أن يوا أننا جاهزون للمضي قدما بدونهم، ربما يمكننا المضي قدما معهم".

وزعم نتنياهو في المقابلة أن التشريع هو "تعديل بسيط" على جهاز القضاء، و"من الغباء" تسميته على أنه "نهاية الديمقراطية".

وافق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على أول تشريع رئيسي في خطة نتنياهو الأوسع "لإصلاح القضاء" في البلاد، مما أثار احتجاجات حاشدة في الشارع الإسرائيلي.

ويزيل القانون الجديد قدرة نظام المحاكم على إلغاء القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة. ويقول منتقدو خطة نتنياهو إنها تدفع إسرائيل بعيدًا عن الديمقراطية وتتجه نحو الحكم الاستبدادي، بينما يقول مؤيدوها إنها تستعيد بعض القوة من قضاة غير منتخبين.