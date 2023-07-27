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وصول كبار مسؤولي البيت الأبيض إلى السعودية للقاء بن سلمان ومناقشة التطبيع مع إسرائيل

i24NEWS

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محمد بن سلمان
BERTRAND GUAY / AFPمحمد بن سلمان

من المتوقع أن يجتمع مستشارو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمواصلة المناقشات بشأن صفقة محتملة للارتقاء بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة

وصل مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، ووزير البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث الطاقة عاموس هوكشتين، اليوم (الخميس) في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حسبما قال مسؤولون أميركيون كبار لموقع "واللاه" الإسرائيلي.

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 ومن المتوقع أن يجتمع مستشارو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمواصلة المناقشات بشأن صفقة محتملة للارتقاء بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، والتي ستشمل أيضًا التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

يذكر ان بن سلمان وضع عدة شروط سابقا للتطبيع مع اسرائيل وعدد السفير  أولها كان ضمانة أمنية من الولايات المتحدة مثل التزام الناتو بموجب المادة الخامسة تجاه المملكة العربية السعودية ويريد التدفق الحر للأسلحة بما في ذلك طائرات F-35 من الولايات المتحدة ويريد من واشنطن إعطاء الضوء الأخضر لقدرة سعودية مستقلة على تخصيب اليورانيوم.

كما وتطالب السعودية منح تسهيلات في الضفة الغربية، بما في ذلك التنازل عن صلاحيات الجيش الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، من اجل تعزيز عمل أجهزة الأمن الفلسطينية. كما يطالب السعوديون بمنح صلاحيات أمنية لأبو مازن ومسؤولي السلطة الفلسطينية في كنيسة القيامة وفي المسجد الأقصى، باستثناء حائط المبكى الذي سيبقى تحت سيطرة إسرائيل وغيرها من المطالب.

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