اتهام مسؤولين في فرنسا بتدبير حملة إعلامية ضد الجزائر

ووجهت الجزائر عبر هذا التقرير رسالة سياسية مباشرة إلى الحكومة الفرنسية، مطالبةً إياها بأن "تلتفت إلى ما يجري في بلدها وترتب أمورها أولاً".

حمّلت الحكومة الجزائرية، ليل الخميس، عبر وكالة الأنباء الرسمية، الرئاسة الفرنسية ومسؤولين في قصر الإليزيه وفي الحكومة الفرنسية، مسؤولية تدبير وتسيير ما اعتبرتها "حملة إعلامية تجاه الجزائر، تبثها قناة (فرانس 24) التابعة للدولة في فرنسا".

واحتجت الجزائر، في تقرير نشرته الوكالة الرسمية، على المعالجة الإعلامية التي قامت بها القناة الفرنسية لأزمة الحرائق التي شبت في مناطق مختلفة من الجزائر، بداية الأسبوع الجاري، واتهمت القناة بـ"بثّ الكراهية" من خلال "تجاهل المناطق الـ17 الأخرى المتضررة من الحرائق، مفضلةً أن تذكر ولايتين فقط (بجاية والبويرة في منطقة القبائل)"، مدعيةً أن هذا التعامل يأتي "خدمة للعبة الخبيثة التي تخطط لها وتصنعها الحركة الإرهابية (ماك).

واعتبر التقرير الجزائري أنّ "هذا التركيز الخاص حول منطقة معينة يخدم أهدافاً شيطانية لا تمت بصلة لأي عمل إنساني".

وأكد التقرير أنّ "المعالجة المخجلة لملف الحرائق في الجزائر تؤكد صوابية قرار السلطات الجزائرية (اتُخذ عام 2021) القاضي بغلق مكاتب هذه القنوات".

ووجهت الجزائر عبر هذا التقرير رسالة سياسية مباشرة إلى الحكومة الفرنسية، مطالبةً إياها بأن "تلتفت إلى ما يجري في بلدها وترتب أمورها أولاً".