أعلنت البحرين تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيليّ إيلي كوهين الذي كان من المفترض أن يزور إلى البلاد الأسبوع المقبل

أعلنت البحرين تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيليّ إيلي كوهين الذي كان من المفترض أن يصل إلى البلاد الأسبوع المقبل. رسمياً، برر البحرينيون التأجيل بالقول إن الملك لن يكون في البلاد الأسبوع المقبل ولن يتمكن من مقابلة الوزير، لكن يُعتقد أن السبب الحقيقي لذلك هو دخول وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى الحرم القدسي، الأمر الذي أثار إدانات شديدة في العالم العربي.

تم تأجيل زيارة كوهين إلى سبتمبر\أيلول، وسط إدانات من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ودول أخرى لصعود بن غفير إلى الحرم القدسي الشريف. وقالت الولايات المتحدة أمس "أي عمل أحادي الجانب أو خطاب يهدد الوضع الراهن غير مقبول". وفي الأردن، وصفوا خطوة بن غفير بأنها "غزو" ، وقالت السعودية إن صعود الوزير إلى الحرم القدسي "استفزاز ضد المسلمون في جميع أنحاء العالم ".

على غير العادة، لم تعلق البحرين نفسها على دخول بن غفير، على ما يبدو بسبب الإحراج قبل زيارة كوهين المتوقعة، التي كان من المفترض أن يصل البلاد يوم الثلاثاء ويبقى هناك حتى الخميس.

ودخل بن غفير المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس على رأس مجموعة من المستوطنين، وقد نددت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والإسلامية بهذا التصعيد. وأحيط دخول بن غفير بحماية أمنية مشددة من جيش وشرطة اسرائيل، وهو ثالث دخول للوزير اليميني منذ توليه بداية العام 2023 منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.