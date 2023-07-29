الرئيس الأمريكي يلمح إلى اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

وأضاف بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين "هناك تقارب ربما يكون جاريا".

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وأضاف بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين "هناك تقارب ربما يكون جاريا"، ولم يذكر بايدن أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين السعودية وإسرائيل، لكن السعوديين يقاومون ذلك.

وقال توماس فريدمان كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز في مقال نُشر الخميس إن بايدن يدرس ما إذا كان سيمضي قدما في اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والسعودية يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وصل مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، ووزير البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث الطاقة عاموس هوكشتين، الخميس الماضي في زيارة السعودية لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق للتطبيع.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بعد أن توصلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.