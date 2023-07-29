وقال الجنرال تياني، في كلمته مبرر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد، التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متشددة.

ظهر قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، على التلفزيون الوطني، أمس الجمعة، باعتباره رجل السلطة الجديد في البلاد، وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري، فيما دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

وقال الجنرال تياني، في كلمته مبرر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد، التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متشددة.

وأضاف أنه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام"، بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

وأشار تياني إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة".

وتابع تياني : "باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء وأصدقاء النيجر، في هذه المرحلة الحاسمة من حياة بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".

من جهته، أكّد وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم "دعم" الولايات المتحدة "الثابت" له، مشدّدا على أنّ الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر "مساعدات بمئات ملايين الدولارات" لنيامي، وفق ما صرّح متحدّث باسمه الجمعة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن شدّد خلال اتّصال هاتفي مع بازوم هو الثاني خلال أيّام، على أنّ "الولايات المتحدة ستُواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر".

وجاءت هذه التصريحات في اليوم الثالث لاحتجاز الرئيس المخلوع محمد بازوم في مقرّه الخاص الواقع داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي، الذي شارك قادته في الانقلاب.